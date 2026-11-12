Türk Dünyasının Kültürel Mirası Erzincan'da sergilendi

Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini sanat ve geleneksel el sanatları aracılığıyla buluşturan sergilerin, kongrenin bilimsel programına kültürel ve sanatsal katkı sunduğu belirtildi.

Resim sergisinin yanı sıra Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait geleneksel kıyafetler, el sanatları, dokuma ürünleri ve kültürel motiflerle süslenmiş eserler de sergilendi.

Türk kültürünün tarihsel ve sanatsal birikimini yansıtan resimlerde geleneksel motifler, kültürel semboller ve kadın figürleri ön plana çıktı.

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