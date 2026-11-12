Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Türk Dünyasının Kültürel Mirası Erzincan'da sergilendi

        Türk Dünyasının Kültürel Mirası Erzincan'da sergilendi

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" kapsamında, Türk dünyasının kültürel mirasını yansıtan resim ve geleneksel el sanatları sergileri açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Türk Dünyasının Kültürel Mirası Erzincan'da sergilendi

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" kapsamında, Türk dünyasının kültürel mirasını yansıtan resim ve geleneksel el sanatları sergileri açıldı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" kapsamında Türk dünyasının kültürel zenginliğini yansıtan sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kongre programı çerçevesinde düzenlenen sergilerin açılışına protokol üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

        REKLAM

        Açılışın ardından sergi alanını gezen katılımcılar, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan resimleri inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

        Türk kültürünün tarihsel ve sanatsal birikimini yansıtan resimlerde geleneksel motifler, kültürel semboller ve kadın figürleri ön plana çıktı.

        Üniversite Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Taşkesen, sergilenen eserlerin sanatsal özellikleri ve taşıdığı kültürel anlamlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Resim sergisinin yanı sıra Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait geleneksel kıyafetler, el sanatları, dokuma ürünleri ve kültürel motiflerle süslenmiş eserler de sergilendi.

        REKLAM

        Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini sanat ve geleneksel el sanatları aracılığıyla buluşturan sergilerin, kongrenin bilimsel programına kültürel ve sanatsal katkı sunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?

        Benzer Haberler

        Erzincanlı kanun ustası ürettiği enstrümanları 4 ülkeye gönderiyor
        Erzincanlı kanun ustası ürettiği enstrümanları 4 ülkeye gönderiyor
        Tercan'da fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu
        Tercan'da fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu
        EBYÜ'de 2 akademisyen profesörlük ve doçentlik unvanı aldı
        EBYÜ'de 2 akademisyen profesörlük ve doçentlik unvanı aldı
        Dumanlı'da kış manzarası havadan görüntülendi
        Dumanlı'da kış manzarası havadan görüntülendi
        Erzincanlı güreşçiler Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı
        Erzincanlı güreşçiler Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı
        Otlukbeli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi
        Otlukbeli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi