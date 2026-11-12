Tercan'da fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu

Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması ve ağaçlandırma bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen program, fidan dikiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.