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        Tercan'da fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:27 Güncelleme:
        Tercan'da fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu

        Erzincan’ın Tercan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması ve ağaçlandırma bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen program, fidan dikiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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