Tercan'da fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Erzincan’ın Tercan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.
Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması ve ağaçlandırma bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen program, fidan dikiminin ardından sona erdi.
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