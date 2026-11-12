Otlukbeli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

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