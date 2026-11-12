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        Otlukbeli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi

        Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde gıda tüketim ve satış noktalarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 07:50 Güncelleme:
        Otlukbeli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi

        Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde gıda tüketim ve satış noktalarına yönelik denetim yapıldı.

        Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

        Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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