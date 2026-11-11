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        Erzincan'da siber suçlarla mücadelede 31 olay aydınlatıldı

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 2026 yılı ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda 34 siber suç olayı meydana gelirken, bunlardan 31'i aydınlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Erzincan'da siber suçlarla mücadelede 31 olay aydınlatıldı

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 2026 yılı ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda 34 siber suç olayı meydana gelirken, bunlardan 31’i aydınlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 3 olayın faillerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise 2 kişi yakalandı. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Çocuk müstehcenliği suçuna yönelik gerçekleştirilen 2 planlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 11 dijital materyal ele geçirildi.

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        İnternet ve sosyal medya platformları üzerinden yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde suç içerikli paylaşım yapan 27 kullanıcının tespit edilerek ilgili birimlere bildirildiği, 8 profil hakkında tespit çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca 15 internet adresi hakkında mahkeme kararı doğrultusunda erişim engeli kararı alındı.

        Siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen SİBERAY programı kapsamında 12 okulda 1.259 öğrenciye, düzenlenen 12 etkinlikte ise 5 bin 707 vatandaşa bilgilendirme eğitimi verildi.

        Adli birimler tarafından inceleme yapılması amacıyla gönderilen 82 dijital materyalin 24'ünde inceleme ve imaj alma işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

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        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün siber suçlarla mücadele, dijital güvenliğin sağlanması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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