Erzincan'da en fazla kar kalınlığı Refahiye'de ölçüldü

Ölçümlerde Rize, Trabzon ve diğer illerdeki yüksek kesimlerde de kar kalınlığının önemli seviyelere ulaştığı görüldü.

Yurtbaşı köyü, açıklanan verilerde Türkiye genelinde kar kalınlığının en fazla olduğu yerler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı köyünde ise kar kalınlığı 59 santimetre olarak ölçüldü.

Açıklanan kar kalınlığı ölçümlerine göre, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası 82 santimetreyle ilk sırada yer alırken, Güneysu Handüzü Yaylası 80, İkizdere Çağrankaya Yaylası ise 76 santimetre kar kalınlığıyla sıralandı.

Türkiye genelinde kar kalınlığının en yüksek ölçüldüğü noktalar arasında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı köyü de yer aldı.

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