24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçının başlama saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan güncellemeyle daha önce saat 13.00'te oynanacağı açıklanan müsabakanın başlama saati 15.30 olarak değiştirildi.

Ligin 11. haftasında 14 Kasım Cumartesi günü 12 Bingölspor'u konuk edecek olan kırmızısiyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde Vedat Çimen Tesisleri'nde sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 24 Erzincanspor'un, sahasında 12 Bingölspor ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati değişti.

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