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        24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçının başlama saati değişti

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 24 Erzincanspor'un, sahasında 12 Bingölspor ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati değişti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçının başlama saati değişti

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 24 Erzincanspor'un, sahasında 12 Bingölspor ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati değişti.

        Ligin 11. haftasında 14 Kasım Cumartesi günü 12 Bingölspor'u konuk edecek olan kırmızısiyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde Vedat Çimen Tesisleri'nde sürdürüyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan güncellemeyle daha önce saat 13.00'te oynanacağı açıklanan müsabakanın başlama saati 15.30 olarak değiştirildi.

        24 Erzincanspor ile 12 Bingölspor arasındaki mücadele, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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