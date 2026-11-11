Erzincan'da yetiştiriciler yem maliyetini merada düşürmeye çalışıyor
Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından havanın yeniden güneşli seyretmesini fırsat bilen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, sürülerini meraya çıkardı.
Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından havanın yeniden güneşli seyretmesini fırsat bilen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, sürülerini meraya çıkardı.
Kentte özellikle yüksek kesimler ve köylerde etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesi, hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.
Havanın açmasını fırsat bilen üreticiler, sürülerini meralarda otlatarak hazır yem tüketimini azaltmayı hedefliyor.
Üreticilerden Mustafa Erdoğan ve Murat Kamay, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumunda sürülerini meraya çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.
Yetiştiriciler, hava şartkarının elverişli olması halinde meralardan daha fazla yararlanarak yem giderlerini azaltmayı amaçlıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.