Erzincan'da balık tezgahları çeşit çeşit balıklarla renklendi

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Erzincan'da balık tezgahları çeşit çeşit deniz ürünleriyle dolarken, vatandaşlar taze balıklara ilgi gösteriyor.

Erzincan'da balık satışı yapan Ayhan Önel, sezonun açılmasıyla birlikte Trabzon'dan günlük olarak getirilen taze balık çeşitlerini tezgahlarda satışa sunduklarını söyledi.

Balık satışlarının sezonun başlamasıyla iyi seviyede olduğunu belirten Önel, ilk dönemlerde yüksek olan fiyatlarda indirimlerin başladığını, işletme olarak belirli aralıklarla kampanyalar düzenlediklerini ifade etti.

Tezgahlarda hamsi, alabalık, mercan, çupra, kefal, dil balığı, çinekop, istavrit, levrek, uskumru, somon, palamut, mezgit ve kırlangıç gibi balık çeşitlerinin bulunduğunu aktaran Önel, vatandaşlara haftada en az bir kez balık tüketmelerini tavsiye etti.

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Geçen yıllara kıyasla balık fiyatlarının yüksek olduğunu ancak vatandaşların çeşitlere ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Önel, balık fiyatlarının önümüzdeki dönemde düşmesini beklediklerini kaydetti.

Önel, güncel satış fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

Hamsi: 300 lira

İstavrit: 300 lira

Palamut: 100125 lira (adet)

Alabalık: 450 lira

Karadeniz somonu: 450 lira

Çinekop: 450 lira

Temizlenmiş levrek: 800 lira