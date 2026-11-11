Erzincan'da oto tamircisinin ölüm nedeni belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi ve 5 kız çocuğu babası Mithat Kılıçkaya'dan (44) bir süredir haber alamayan yakınları, iş yerine gitti.

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