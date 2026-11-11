Otlukbeli'de sıcaklık eksi 20 dereceye düştü

Erzincan'da soğuk hava etkisini sürdürürken, Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Erzincan'da ölçülen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Otlukbeli: 20 derece

Refahiye: 10 derece

Ergan Dağı: 7 derece

Çayırlı: 5 derece

Tercan: 4 derece

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Kemah: 2 derece

Üzümlü: 2 derece

Erzincan merkez: 1 derece

İliç: 0 derece

Kemaliye: 2 derece