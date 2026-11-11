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        Otlukbeli'de sıcaklık eksi 20 dereceye düştü

        Erzincan'da soğuk hava etkisini sürdürürken, Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Otlukbeli'de sıcaklık eksi 20 dereceye düştü

        Erzincan'da soğuk hava etkisini sürdürürken, Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü.

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

        Erzincan'da ölçülen hava sıcaklıkları ise şöyle:

        Otlukbeli: 20 derece

        Refahiye: 10 derece

        Ergan Dağı: 7 derece

        Çayırlı: 5 derece

        Tercan: 4 derece

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        Kemah: 2 derece

        Üzümlü: 2 derece

        Erzincan merkez: 1 derece

        İliç: 0 derece

        Kemaliye: 2 derece

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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