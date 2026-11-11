Mengücek Gazi EAH'de inme farkındalığı eğitimi düzenlendi

Uzmanlar, inme vakalarında erken müdahalenin önemine dikkat çekerken, hastalığın belirtilerinin fark edilmesi ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemini vurguluyor.

Eğitim programında inmenin belirtileri, risk faktörleri, erken tanının önemi ve müdahale sürecinde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. Katılımcılara inmenin erken fark edilmesi ve zamanında müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığı konusunda bilgiler aktarıldı.

Hastanede düzenlenen eğitim, Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy tarafından verildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, inme konusunda farkındalığın artırılması ve erken müdahalenin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

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