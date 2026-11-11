Erzincan, Voleybol Bölge Finalinde Erzurum'a 3-0 mağlup oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan'ı temsil eden kadın voleybol takımı, final müsabakasında Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı'na 30 mağlup oldu.

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