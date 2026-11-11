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        Erzincan, Voleybol Bölge Finalinde Erzurum'a 3-0 mağlup oldu

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan'ı temsil eden kadın voleybol takımı, final müsabakasında Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı'na 30 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Erzincan, Voleybol Bölge Finalinde Erzurum'a 3-0 mağlup oldu

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan'ı temsil eden kadın voleybol takımı, final müsabakasında Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı'na 30 mağlup oldu.

        Erzurum'da gerçekleştirilen karşılaşmada rakibi karşısında istediği sonucu alamayan Erzincan temsilcisi, bölge finallerini ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı şampiyonluğa ulaşarak İzmir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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