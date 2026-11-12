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        Erzincan'da balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi

        Erzincan'da balık satış noktaları, tazelik, hijyen ve yasal avlanma boyutları açısından denetlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 07:47 Güncelleme:
        Erzincan'da balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi

        Erzincan’da balık satış noktaları, tazelik, hijyen ve yasal avlanma boyutları açısından denetlendi.

        Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle kentteki balık satış noktalarında incelemelerde bulundu.

        Denetimlerde satışa sunulan balıkların tazeliği, muhafaza ve satış koşulları, yasal boy sınırlarına uygunluğu ile hijyen şartları kontrol edildi.

        İl Müdürü Koçaker, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin balık satış sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun satış yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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