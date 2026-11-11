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        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı Erzincan'da trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi, 25 sürücünün ehliyetine el konuldu

        Erzincan'da trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı Erzincan'da trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi, 25 sürücünün ehliyetine el konuldu

        Erzincan'da trafik ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 831 araç ve sürücü kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücülere 1 bin 615 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Erzincan'da trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı Erzincan'da trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi, 25 sürücünün ehliyetine el konuldu

        Erzincan’da trafik ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 831 araç ve sürücü kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücülere 1 bin 615 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki sorumluluk bölgesinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ekim ayı boyunca denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.

        Bu kapsamda 55 araç trafikten men edilirken, 25 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 140 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 7 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

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        Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 35 okul servis aracı sürücüsüne, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 609 öğrenciye, 345 sürücüye, 440 yayaya ve 270 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne eğitim verildi.

        Ekipler, ekim ayında toplam 1 bin 699 kişiye trafik güvenliği konusunda eğitim ve bilgilendirmede bulundu.

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesine yönelik denetim ve eğitim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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