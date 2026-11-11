Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da polisten bir aylık asayiş bilançosu

        Erzincan'da polisten bir aylık asayiş bilançosu

        Erzincan'da polis ekiplerince ekim ayında meydana gelen 378 asayiş olayının tamamı aydınlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Erzincan'da polisten bir aylık asayiş bilançosu

        Erzincan’da polis ekiplerince ekim ayında meydana gelen 378 asayiş olayının tamamı aydınlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ekim ayında yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 63 bin 369 kişi ile 8 bin 850 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 98 yıl 20 gün hapis cezası bulunan ve aranan 46 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulundu.

        Ekiplerin çalışmalarında 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.

        REKLAM

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 17,31 gram esrar, 3,28 gram metamfetamin, 2,4 gram sentetik kannabinoid, 0,83 gram sentetik ecza, 10 sentetik hap ve 460 içime hazır bonzai ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde 8 bin 850 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan 32 araç ve şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Kabahatler Kanunu kapsamında da 20 kişiye idari para cezası kesildi.

        Asayiş olaylarının dağılımında yüzde 53,2 ile kişilere karşı işlenen suçlar ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 26,1 ile malvarlığına karşı işlenen suçlar, yüzde 13 ile millete ve devlete karşı işlenen suçlar, yüzde 6,6 ile topluma karşı işlenen suçlar ve yüzde 1,1 ile takibi gereken suçlar izledi.

        REKLAM

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı Erzincan'da trafik de...
        Erzincan'da trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı Erzincan'da trafik de...
        Erzincan'da siber suçlarla mücadelede 31 olay aydınlatıldı
        Erzincan'da siber suçlarla mücadelede 31 olay aydınlatıldı
        Mengücek Gazi EAH'de inme farkındalığı eğitimi düzenlendi
        Mengücek Gazi EAH'de inme farkındalığı eğitimi düzenlendi
        Erzincan, Voleybol Bölge Finalinde Erzurum'a 3-0 mağlup oldu
        Erzincan, Voleybol Bölge Finalinde Erzurum'a 3-0 mağlup oldu
        24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçının başlama saati değişti
        24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçının başlama saati değişti
        Erzincan'da en fazla kar kalınlığı Refahiye'de ölçüldü
        Erzincan'da en fazla kar kalınlığı Refahiye'de ölçüldü