Erzincanlı güreşçiler Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı

Erzincan'ı başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, Türkiye Yarı Finalleri'nde başarı dileğinde bulunuldu.

1517 yaş grubunda ise 48 kiloda Ramiz Orman birincilik, 92 kiloda Habil Buğra Taşdelen ikincilik elde etti. Aynı grupta 51 kiloda Yakup Efe Navruz, 60 kiloda Ömer Asaf Demirel, 110 kiloda Alaaddin Yiğit Yıldız ve 55 kiloda Cihan Karakış üçüncü sırada yer aldı.

1214 yaş grubunda 38 kiloda Anzor Yasin ve 47 kiloda Resul Karakış birinci, 73 kiloda Hasan Alimoğlu üçüncü oldu.

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