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        Dumanlı'da kış manzarası havadan görüntülendi

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sarıçam ormanları havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:12 Güncelleme:
        Dumanlı'da kış manzarası havadan görüntülendi

        Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sarıçam ormanları havadan görüntülendi.

        Erzincan kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluştu. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan bölgedeki sarıçam ormanları, karla kaplanarak beyaza büründü.

        Uçsuz bucaksız ormanların beyaz örtüyle bütünleşmesi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

        Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Dumanlı Tabiat Parkı, kış mevsiminde de doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

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        2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, zengin orman dokusu ve yaban hayatıyla da öne çıkıyor. Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan bölge, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

        Kar manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar da Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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