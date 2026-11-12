Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincanlı kanun ustası ürettiği enstrümanları 4 ülkeye gönderiyor

        Erzincanlı kanun ustası ürettiği enstrümanları 4 ülkeye gönderiyor

        Erzincanlı kanun ustası Murat Uzun, yaklaşık 1,5 aylık çalışmayla ürettiği 78 telli kanunları Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelere gönderiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:40 Güncelleme:
        Erzincanlı kanun ustası ürettiği enstrümanları 4 ülkeye gönderiyor

        Erzincanlı kanun ustası Murat Uzun, yaklaşık 1,5 aylık çalışmayla ürettiği 78 telli kanunları Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelere gönderiyor.

        Ege Üniversitesinde çalgı yapımı eğitimi alan Uzun, meslek hayatına ilk atölyesini kurduğu İzmir'de başladı. Daha sonra memleketi Erzincan'a dönen Uzun, geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanlarından kanunun üretimini burada sürdürdü.

        Erzincan'a döndüğünde çevresinden "Burada kanunu kime satacaksın?" şeklinde sorularla karşılaşan Uzun, üretimine devam ederek ürünlerini uluslararası pazara ulaştırmayı başardı.

        Bir kanunun yapımı yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Yüzlerce parçadan oluşan enstrümanın üretiminde milimetrik ölçümler, ince işçilik ve ustalık gerekiyor. Tellerin yerleştirilmesi ve ses ayarlarının yapılmasının ardından kanun kullanıma hazır hale getiriliyor.

        REKLAM

        Erzincan'daki atölyesinde ürettiği enstrümanları yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine gönderen Uzun, Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada'dan da sipariş alıyor.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Uzun'un atölyesini ve üretim çalışmalarını paylaşarak ustanın mesleki faaliyetlerine dikkati çekti.

        Murat Uzun, memleketinde sürdürdüğü üretimle geleneksel çalgı yapımını yaşatırken Erzincan'ın adını da farklı ülkelerde duyuruyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 can verdiğimiz okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma
        10 can verdiğimiz okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Tercan'da fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu
        Tercan'da fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu
        EBYÜ'de 2 akademisyen profesörlük ve doçentlik unvanı aldı
        EBYÜ'de 2 akademisyen profesörlük ve doçentlik unvanı aldı
        Dumanlı'da kış manzarası havadan görüntülendi
        Dumanlı'da kış manzarası havadan görüntülendi
        Erzincanlı güreşçiler Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı
        Erzincanlı güreşçiler Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı
        Otlukbeli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi
        Otlukbeli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi
        Erzincan'da balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi
        Erzincan'da balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi