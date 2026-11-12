Türk Dünyasının kadın liderleri Erzincan'da buluştu

Programın sonunda Dr. Reşide Yüksel'e plaket takdim edildi. Kırgızistan'dan kongreye katılan Zamire Akbaşıjeva da Rektör Kuyrukluyıldız'a geleneksel Kırgız kıyafeti çapan hediye etti.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Reşide Yüksel ise "Hatun’dan Devlete, Ocaktan Dünyaya: Türk Tarihinde ve Türk Devletlerinde Kadın" başlıklı açılış dersinde Türk tarihinde kadınların yeri, tarihsel mirası ve toplumsal hayattaki rollerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitede görev yapan 581 kadın personelin bulunduğunu belirten Kuyrukluyıldız, yönetsel görevlerde bulunan 32 kadın çalışanın da kurumun gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Program, müzik dinletisi ve Türk Dünyası Kadın Giysileri Defilesi ile başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi", farklı coğrafyalardan kadın liderleri, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirdi.

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