Türk Dünyasının kadın liderleri Erzincan'da buluştu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi", farklı coğrafyalardan kadın liderleri, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirdi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi", farklı coğrafyalardan kadın liderleri, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirdi.
1213 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kongrenin açılış programına 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları, üniversite yöneticileri, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Program, müzik dinletisi ve Türk Dünyası Kadın Giysileri Defilesi ile başladı.
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kader Altun ile Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın açılış konuşmalarının ardından söz alan Kuyrukluyıldız, Türk tarihinde kadının üstlendiği önemli rollere dikkati çekti.
Üniversitede görev yapan 581 kadın personelin bulunduğunu belirten Kuyrukluyıldız, yönetsel görevlerde bulunan 32 kadın çalışanın da kurumun gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.
AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Reşide Yüksel ise "Hatun’dan Devlete, Ocaktan Dünyaya: Türk Tarihinde ve Türk Devletlerinde Kadın" başlıklı açılış dersinde Türk tarihinde kadınların yeri, tarihsel mirası ve toplumsal hayattaki rollerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Programın sonunda Dr. Reşide Yüksel'e plaket takdim edildi. Kırgızistan'dan kongreye katılan Zamire Akbaşıjeva da Rektör Kuyrukluyıldız'a geleneksel Kırgız kıyafeti çapan hediye etti.
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