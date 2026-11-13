Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci 9 günlük ara tatile çıkıyor

Erzincan'da 3 bin 593 öğretmenin görev yaptığı eğitim öğretim yılında öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Erzincan'da 20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili dolayısıyla 41 bin 413 öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatile girecek.

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