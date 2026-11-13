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        Erzincan'da bypass önerilen hastanın kalp damarları iki ayrı seansta açıldı

        Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha önce başka bir sağlık kuruluşunda yapılan anjiyografi işleminde damarları açılamayan ve bypass ameliyatı önerilen 55 yaşındaki hastanın kalp damarlarına iki ayrı seansta müdahale edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Erzincan'da bypass önerilen hastanın kalp damarları iki ayrı seansta açıldı

        Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha önce başka bir sağlık kuruluşunda yapılan anjiyografi işleminde damarları açılamayan ve bypass ameliyatı önerilen 55 yaşındaki hastanın kalp damarlarına iki ayrı seansta müdahale edildi.

        Memduh Batıgün, damarlarının açılamaması ve bypass ameliyatı önerilmesi üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu.

        Dr. Öğr. Üyesi Zafer Küçüksu ve kardiyoloji ekibinin değerlendirmesinin ardından hastaya iki ayrı seansta koroner girişim uygulandı.

        İşlemler kapsamında kalp damarlarındaki darlıklara balon ve stent uygulamaları gerçekleştirildi.

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        Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık durumu iyi olan Batıgün, taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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