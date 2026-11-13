Erzincan'da bypass önerilen hastanın kalp damarları iki ayrı seansta açıldı
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha önce başka bir sağlık kuruluşunda yapılan anjiyografi işleminde damarları açılamayan ve bypass ameliyatı önerilen 55 yaşındaki hastanın kalp damarlarına iki ayrı seansta müdahale edildi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha önce başka bir sağlık kuruluşunda yapılan anjiyografi işleminde damarları açılamayan ve bypass ameliyatı önerilen 55 yaşındaki hastanın kalp damarlarına iki ayrı seansta müdahale edildi.
Memduh Batıgün, damarlarının açılamaması ve bypass ameliyatı önerilmesi üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu.
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Küçüksu ve kardiyoloji ekibinin değerlendirmesinin ardından hastaya iki ayrı seansta koroner girişim uygulandı.
İşlemler kapsamında kalp damarlarındaki darlıklara balon ve stent uygulamaları gerçekleştirildi.
Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık durumu iyi olan Batıgün, taburcu edildi.
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