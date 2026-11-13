Kemah'ta köylere yönelik hizmet ve yatırımlar değerlendirildi

Köylerin ihtiyaç ve önceliklerinin değerlendirildiği toplantıda, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, ilçeye bağlı köylerde bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetler, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

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