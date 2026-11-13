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        Kemah'ta köylere yönelik hizmet ve yatırımlar değerlendirildi

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Kemah'ta köylere yönelik hizmet ve yatırımlar değerlendirildi

        Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kemah Kaymakamı Resul Tutay başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

        Toplantıda, ilçeye bağlı köylerde bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetler, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

        Köylerin ihtiyaç ve önceliklerinin değerlendirildiği toplantıda, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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