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        Azerbaycan ile Erzincan arasında akademik iş birliği görüşüldü

        Bakü Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sevda Rzayeva, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Azerbaycan ile Erzincan arasında akademik iş birliği görüşüldü

        Bakü Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sevda Rzayeva, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti.

        EBYÜ ev sahipliğinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi"ne katılmak üzere Erzincan'a gelen Rzayeva, Rektör Kuyrukluyıldız ile makamında bir araya geldi.

        Ziyarette Rektör Kuyrukluyıldız'ın eşi Nursel Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile kongre başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın da yer aldı.

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        Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri kapsamında yükseköğretim alanında akademik ve bilimsel iş birliği imkanları ele alındı.

        Türk dünyasının ortak kültürel değerleri ile üniversiteler arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin de değerlendirildiği ziyarette, Rektör Kuyrukluyıldız, Rzayeva'ya günün anısına plaket takdim etti.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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