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        Ahıska Türklerinin sürgün acısı Erzincan'da oratoryoyla anlatıldı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) düzenlenen "Ahıska Türkleri: İki Asırlık Oratoryo" programında, Ahıska Türklerinin tarihî mücadelesi, sürgün acıları ve vatan hasreti müzik, şiir ve sahne sanatlarıyla anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Ahıska Türklerinin sürgün acısı Erzincan'da oratoryoyla anlatıldı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) düzenlenen "Ahıska Türkleri: İki Asırlık Oratoryo" programında, Ahıska Türklerinin tarihî mücadelesi, sürgün acıları ve vatan hasreti müzik, şiir ve sahne sanatlarıyla anlatıldı.

        Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve eşi Nursel Kuyrukluyıldız, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun, Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkanı Erkan Koçali, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.

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        Programda konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, Ahıska Türklerinin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen dillerini, kültürlerini ve dayanışma ruhlarını koruduklarını belirterek, ortak tarihî hafızanın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

        Oratoryonun hazırlanmasına öncülük eden Prof. Dr. Ali Kafkasyalı da Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgünlerin toplumsal hafızada bıraktığı izlere ve kültürel kimliklerini koruma mücadelelerine değindi.

        Programda, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın mesajları da paylaşıldı.

        Prof. Dr. Ali Kafkasyalı'nın kaleme aldığı üç destandan hareketle hazırlanan oratoryoda, Ahıska Türklerinin tarihî mücadelesi ve 1944 yılında yaşadıkları sürgünün acıları sahneye taşındı.

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        Müzik, şiir ve dramatik anlatımın bir araya geldiği gösteride, Ahıska Türklerinin vatan hasreti ve yaşadıkları zorluklar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

        Üniversitenin Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan oratoryonun sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı, sahne yönetmenliğini ise Öğr. Gör. Dr. Aslı Kaymak üstlendi.

        Ahıska Sürgünü'nün 82. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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