Erzincan'da polis çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı

Erzincan'da polis ekiplerince geçen ay yapılan denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında kent genelinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 63 bin 369 kişi ile 8 bin 850 aracın sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Kayıp olarak aranan 10 kişinin de bulunduğu denetimlerde polis ekipleri, tabanca, maksat dışı bıçak ve 23,82 gram uyuşturucu ele geçirdi.