Sürücülere kış lastiği uyarısı: Uygulama yarın başlıyor
Erzincan'da ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayacak.
Erzincan'da ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayacak.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.
Uygulama kapsamında il sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari olarak tescil edilmiş yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.
Açıklamada, kış şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklar ve trafik kazalarına karşı sürücülerin gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı.
Özel araç sahiplerine de güvenli sürüş için kış lastiği kullanmaları tavsiye edildi.
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