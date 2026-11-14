Sürücülere kış lastiği uyarısı: Uygulama yarın başlıyor

Özel araç sahiplerine de güvenli sürüş için kış lastiği kullanmaları tavsiye edildi.

Uygulama kapsamında il sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari olarak tescil edilmiş yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.

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