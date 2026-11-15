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        Erzincan'da bir fidanın 6'ncı yaş günü sanat performansıyla kutlandı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 2020 yılında diktiği çam fidanının 6'ncı yaş gününü sanatsal performansla kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Erzincan'da bir fidanın 6'ncı yaş günü sanat performansıyla kutlandı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 2020 yılında diktiği çam fidanının 6’ncı yaş gününü sanatsal performansla kutladı.

        Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Bir Bitki Bir Selfi: Bir Bitkinin 6. Doğum Günü" adlı performansıyla doğa ve insan arasındaki ilişkiye dikkati çekti.

        Gerçekleştirilen etkinlikte Kavukcu, öğrencileriyle birlikte çam fidanının bulunduğu alana yürüdü. Yol boyunca çevreden kurumuş yapraklar ve çeşitli bitkiler toplayan sanatçı, Paris, Brüksel ve Bakü başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden, Erzurum ve Erzincan'ın çeşitli bölgelerinden getirdiği yaprak, bitki, taş, toprak ve ağaç dallarını fidana doğum günü hediyesi olarak sundu.

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        Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri de fidan için hazırladıkları hediyeleri sunarak performansa katıldı. Etkinlikte yaş pasta kesilerek hem çam fidanının hem de sanatçı Kavukcu'nun doğum günü kutlandı.

        Doğa ile insanın aynı yaşamı paylaştığını vurgulayan Kavukcu, performansıyla insanların doğaya karşı sorumluluklarına dikkati çekmeyi amaçladığını belirtti. Savaşların devam ettiği ve insanlığın geleceğinin münazara edildiği bir dönemde doğanın korunmasının önemine işaret eden Kavukcu, çevre bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Kavukcu, performansa destek veren Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül'e teşekkür etti.

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