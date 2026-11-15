Erzincan'da yerleşim yerine inen ayı 8 arı kovanına zarar verdi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kış uykusu öncesi yerleşim yerlerinde yiyecek arayan ayı, bir üreticiye ait 8 arı kovanını tahrip etti.

Fatih Mahallesi Gölünçukuru mevkisinde arıcılık yapan 50 yaşındaki Halit Canbaba, bakım amacıyla kovanlarının bulunduğu alana gitti.

Kovanların çevreye dağıldığını ve içindeki arıların telef olduğunu gören Canbaba, çerçevelerin üzerinde ayı pençesine ve çevrede ayının ayak izlerine rastladı.

Alana saçılan kovanları toplayan Canbaba, AA muhabirine, 60 kovandan 20'sinin dolu olduğunu, bunlardan 8'inin tamamen tahrip edildiğini söyledi.

Bölgenin dağlık alandan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ve ovanın ortasında yer aldığını belirten Canbaba, "Kovanların depolarındaki balları da yemiş, kalan arılar artık yaşamaz. Bu bölgede ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çocukluğumuz burada geçti, bugüne kadar çevrede yabani bir hayvan görmemiştik. Burası yerleşim yerlerinin ve evlerin bulunduğu bir alan. Muhtemelen gece saatlerinde gelmiş. Sabah arılara kek ve şurup vermek için geldiğimde kovanların dağılmış olduğunu gördüm." dedi.