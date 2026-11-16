Erzincan'da 320 kişiye siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında 320 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında 320 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Program kapsamında ayrıca 200 öğrencinin katılımıyla "Dijital Kahramanlar İş Başında" temalı yarışma düzenlendi.
Çalışmalar kapsamında üniversite öğrencileri, mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve vatandaşlara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.
Düzenlenen faaliyetlerle toplumda siber güvenlik bilincinin artırılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.