Erzincan'da 320 kişiye siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı

Düzenlenen faaliyetlerle toplumda siber güvenlik bilincinin artırılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında üniversite öğrencileri, mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve vatandaşlara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.

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