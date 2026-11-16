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        Erzincan'da 320 kişiye siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı

        Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında 320 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 08:31 Güncelleme:
        Erzincan'da 320 kişiye siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı

        Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında 320 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Program kapsamında ayrıca 200 öğrencinin katılımıyla "Dijital Kahramanlar İş Başında" temalı yarışma düzenlendi.

        Çalışmalar kapsamında üniversite öğrencileri, mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve vatandaşlara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.

        Düzenlenen faaliyetlerle toplumda siber güvenlik bilincinin artırılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

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