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        Erzincan'da iki tırın devrildiği kazada yola savrulan kömür çuvalları ulaşımı aksattı

        Erzincan'da iki tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralanırken yola savrulan kömür çuvalları nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 23:40 Güncelleme:
        Erzincan'da iki tırın devrildiği kazada yola savrulan kömür çuvalları ulaşımı aksattı

        Erzincan'da iki tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralanırken yola savrulan kömür çuvalları nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

        M.İ. idaresindeki 05 AAL 440 plakalı kömür yüklü tır, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkisinde önünde seyreden B.Ç. yönetimindeki 24 DL 108 plakalı traktöre vurmamak için manevra yaptığı sırada refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

        Bu sırada karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 25 AFP 621 plakalı tır da kaza yapan tıra çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Kazada yaralanan tır sürücüsü A.D. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen tırdan yola savrulan kömür çuvalları nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunda ​​​​​​​ulaşım bir süre aksadı.

        Bölgeye çağrılan iş makinesi yardımıyla çuvalların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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