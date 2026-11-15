Erzincan'da iki tırın devrildiği kazada yola savrulan kömür çuvalları ulaşımı aksattı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 25 AFP 621 plakalı tır da kaza yapan tıra çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

M.İ. idaresindeki 05 AAL 440 plakalı kömür yüklü tır, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkisinde önünde seyreden B.Ç. yönetimindeki 24 DL 108 plakalı traktöre vurmamak için manevra yaptığı sırada refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Erzincan'da iki tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralanırken yola savrulan kömür çuvalları nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

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