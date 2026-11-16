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        Vali Aydoğdu, DSİ Kütüphanesindeki çalışmaları inceledi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Vali Aydoğdu, DSİ Kütüphanesindeki çalışmaları inceledi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

        Kütüphanede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Aydoğdu, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Çalışma alanında görev yapan işçilerle de sohbet eden Aydoğdu, personele kolaylıklar dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

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