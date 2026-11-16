Vali Aydoğdu, DSİ Kütüphanesindeki çalışmaları inceledi

Çalışma alanında görev yapan işçilerle de sohbet eden Aydoğdu, personele kolaylıklar dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.