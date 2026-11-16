Erzincan'da kasım ayı mutat personel toplantısı yapıldı
Erzincan İl Müftülüğü tarafından kasım ayı mutat personel toplantısı düzenlendi.
Erzincan İl Müftülüğü tarafından kasım ayı mutat personel toplantısı düzenlendi.
İl Müftüsü Selim Yazıcı başkanlığında 16 Kasım'da gerçekleştirilen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili kurumlardan gönderilen yazılar ile gündem maddeleri personele aktarıldı.
Toplantıda konuşan Yazıcı, camilerde yürütülen din hizmetleri, vaaz ve irşat faaliyetleri, yaygın din eğitimi çalışmaları ile vatandaşlara sunulan manevi rehberlik hizmetlerinin önemine değindi.
Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik Kur'an kursu faaliyetlerinin geliştirilmesi, camilerde Kur'an öğretiminin yaygınlaştırılması ve camitoplum ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı toplantıda, din hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılması değerlendirildi.
Din görevlilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Yazıcı, hizmetlerin vatandaş odaklı, samimi ve özverili bir anlayışla yürütülmesinin önemini vurgulayarak personele görevlerinde başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.