Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.Ş. idaresindeki 58 AAB 647 plakalı otomobil ile U.D'nin kullandığı 61 EN 719 plakalı otomobil, Yavuzselim Mahallesi Şehit Binbaşı Yaşar Erol Caddesi'nde çarpıştı.

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