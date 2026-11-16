ERZİNCAN’da sanayi sitesinde bir iş yerine tamir için bırakılan araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 17’nci Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Tamir edilmesi amacıyla iş yerine bırakılan otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevke dildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İş yerinde büyük hasara yol açan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.