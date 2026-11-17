Projenin hayata geçirilmesiyle hastanenin elektrik giderlerinin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Proje kapsamında santralin yıllık 433 bin 573 kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu üretim miktarının hastanenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılaması bekleniyor.

Hastane yerleşkesinde kurulması planlanan arazi tipi santralin, her biri 620 watt gücünde 452 güneş panelinden oluşacağı bildirildi.

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