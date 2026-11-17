Erzincan'da iş yerindeki araç alevlere teslim oldu
Erzincan'da sanayi sitesindeki oto kaporta iş yerinde bulunan bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Erzincan’da sanayi sitesindeki oto kaporta iş yerinde bulunan bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde M.A’ya ait oto kaporta iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahibi, yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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