Erzincan'da Ergan MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışı başladı

Ergan MTB Cup Uluslararası Dağ Bisikleti 4. Etap Yarışı Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde başladı. Elit erkekler, elit kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 10 ülkeden ve 81 ilden 650 sporcu katılıyor. Ergan Dağı'ndaki Ardıçlı Gölü'nün etrafındaki parkurda pedal çeviren sporcular arasında dereceye girenlere düzenlenecek törenle ödülleri verilecek. Organizasyon yarın düzenlenecek yarışlarla son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.