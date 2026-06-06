Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Erzincan'da yangın çıkan müstakil evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 06.06.2026 - 19:04 Güncelleme:
Erzincan'da yangın çıkan müstakil evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.
Akşemsettin Mahallesi 658 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.
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