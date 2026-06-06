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        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da yangın çıkan müstakil evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da yangın çıkan müstakil evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.

        Akşemsettin Mahallesi 658 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev sahibi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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