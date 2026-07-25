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        Erzincan'da saman balyalarında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Erzincan'da saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Erzincan'da saman balyalarında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Erzincan'da saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kent merkezine bağlı Saztepe köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Arazideki saman balyalarına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında köy sakinlerine ait çok sayıda saman balyası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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