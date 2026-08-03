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        Erzincan'da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzincan'da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Erzincan'da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzincan’da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        A.E.A’nin (19) kullandığı 24 DE 677 plakalı traktör, Erzincan-Çağlayan kara yolunun Mollaköy beldesi girişinde Kemal Bozkurt (56) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Üzümlü ilçesine bağlı Avcılar köyünün muhtarı olduğu belirlenen Kemal Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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