Erzincan'da yolcu otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. S.K. idaresindeki 35 TS 663 plakalı boş yolcu otobüsünden, Erzincan-Sivas kara yolu Tüneller mevkisinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı Sivas istikametinde araç kuyruğu oluştu. Sürücünün yanı sıra bir şoför ve yakınlarının bulunduğu otobüsün Ankara'ya yolcu almaya gittiği öğrenildi.

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