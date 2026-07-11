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        Erzincan'daki buzul gölünün üzerinde kayak ve yamaç paraşütü gösterisi yapıldı

        Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Sohmarik Yaylası'nda kayak ve yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Erzincan'daki buzul gölünün üzerinde kayak ve yamaç paraşütü gösterisi yapıldı

        Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Sohmarik Yaylası'nda kayak ve yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi.

        Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan ve yılın 12 ayı buzla kaplı kalan Gök Göl'ün doğa ve ekstrem sporlar açısından sahip olduğu potansiyelin tanıtılması amaçlanıyor.

        Etkinlik kapsamında kayak antrenörü Canser Atila, buzul gölü üzerinde kayak yaparken paraşüt eğitmeni Ali Zaimoğlu da aynı anda yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

        Kayak antrenörü Canser Atila, Kemah'ın Sohmarik Yaylası'nda yer alan Gök Göl'ün doğal özellikleriyle dikkat çektiğini söyledi.

        Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki gölün kuzey yönündeki yapısı sayesinde yıl boyunca erimediğini belirten Atila, "Kemah'ın Sohmarik Yaylası'na geldik. Şu anda yaylanın üstündeki Gök Göl'deyiz. Rakımımız yaklaşık 2 bin 500 metre. Burada buzul gölümüz var. Kuzey itibarıyla gölümüz 12 ay boyunca erimiyor. Biz de bunu fırsata çevirerek paraşüt eğitmeni Ali Zaimoğlu hocamızla birlikte, o paraşütle uçtu, ben de kayakla gölden geçtim. Çok değişik, güzel anlar bıraktık. Herkesi Erzincan'a bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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