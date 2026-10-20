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        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiği heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiği heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Ömer A. ve Funda A, taraf avukatları, müştekiler ile yaşamını yitiren işçilerin yakınları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ali Rıza K, Aykut A, Ali Erdi S. ve Murat B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Sanık Iain Ronald G'nin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağına dair mazeret dilekçesi sunduğu belirtilirken, firari sanıklar John H, Kenan Ö, Luis Q, Vinh Luu D.L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve William Keith M. duruşmaya gelmedi.

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        Önceki duruşmada Iain Ronald G. ile Ali Rıza K'nin ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine müştekilerin itiraz ettiği, bu itiraz üzerine tekrar tutuklanan sanıkların, avukatlarının başvurusu neticesinde yeniden ev hapsi tedbiriyle tahliye edildikleri tutanağa geçti.

        Mahkeme heyeti başkanı dosyaya ilişkin yeni bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığını belirterek, taraflara söz verdi.

        Müşteki avukatları, önceki duruşmadaki taleplerini yineleyerek bilirkişi heyetinin tarafsız kişilerden oluşturulacak şekilde tamamen değiştirilmesini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına, yeni bilirkişi raporunun beklenilmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar verilmesini istedi.

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        Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar ve avukatları ise beraat talebinde bulundu.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 26 Ocak 2027'ye erteledi.

        - İddianameden

        Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 69 sayfalık iddianamede, uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran 2024'te bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığın kusurlu bulunduğu, 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu olduklarının anlatıldığı belirtiliyordu.

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        Tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi sanık Iain Ronald G. ile Cengiz Yalçın D. ve Kenan Ö'nün "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan da adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında ise 13 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, sanık Iain Ronald G'nin ise ayrıca "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan cezalandırılmasını, 23 sanığın beraatini ve firari 7 sanığın dosyasının ayrılmasını istemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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