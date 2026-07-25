İliç altın madenindeki heyelana ilişkin ev hapsindeki 2 sanık savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 43 sanığın yargılandığı davada, daha önce ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 43 sanığın yargılandığı davada, daha önce ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Temmuz'da görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender'in adli kontrol kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmişti.
Cumhuriyet savcısının karara karşı bir üst mahkeme olan Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmesi üzerine, Guille ve Kalender'in yeniden tutuklanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine sanıklar cezaevine götürüldü.
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