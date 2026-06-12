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        İşyurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı Erzincan'da açıldı

        Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Adalet sistemi yalnızca suçla mücadele eden, cezalandırmayı esas alan bir sistem değildir. Modern hukuk anlayışımızda asıl hedef, hükümlünün yeniden topluma kazandırılması, üretken bir birey olarak hayata hazırlanması ve tahliye sonrasında toplumsal hayata güçlü bir şekilde uyum sağlamasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 17:24 Güncelleme:
        İşyurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı Erzincan'da açıldı

        Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Adalet sistemi yalnızca suçla mücadele eden, cezalandırmayı esas alan bir sistem değildir. Modern hukuk anlayışımızda asıl hedef, hükümlünün yeniden topluma kazandırılması, üretken bir birey olarak hayata hazırlanması ve tahliye sonrasında toplumsal hayata güçlü bir şekilde uyum sağlamasıdır." dedi.

        Erzincan'daki Dörtyol Kızılay Meydanı'nda, "İşyurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı. Fuarda Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca açılan atölyelerde üretilen ürünler satışa sunuldu.

        Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, açılışta yaptığı konuşmada, makamı, mevkisi, rütbesi, serveti ne olursa olsun hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığını, hukukun makam ve mevkilere, servet ve şöhrete bakmadığını göstermek, vatandaşların hukuka olan güvenini artırmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

        Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve kimsenin hukukun üzerinde olmadığını ifade eden Ayyıldız, "Adalet Bakanlığı olarak başsavcılarımızla, komisyon başkanlarımızla milletimizi rahatsız eden, huzursuz eden, günlük hayatta onu yaşanmaz kılmaya çalışan her şebekenin, örgütün, her türlü çetenin karşısındayız ve devletimizin güvenlik kuvvetleriyle birlikte büyük bir mücadelenin içerisindeyiz." diye konuştu.

        Fuarda, bakanlığa bağlı kurumlarda üretilen kaliteli ürünleri uygun fiyata illerdeki vatandaşlarla buluşturduklarını anlatan Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Diğer taraftan da ceza adalet sistemimizin bir rehabilitasyon hizmetini de ortaya koyuyor, devlete emanet olan cezaevlerindeki mahkumlarımızın tahliye olduktan sonra günlük hayata erişebilmek, alışabilmek için bir meslek sahibi olabilmelerine vesile olmaya gayret ediyoruz. Adalet sistemi yalnızca suçla mücadele eden, cezalandırmayı esas alan bir sistem değildir. Modern hukuk anlayışımızda asıl hedef hükümlünün yeniden topluma kazandırılması, üretken bir birey olarak hayata hazırlanması ve tahliye sonrasında toplumsal hayata güçlü bir şekilde uyum sağlamasıdır. Adalet Bakanlığı olarak bugün ulaştığımız noktada İşyurtları Kurumumuz kalite, güven ve üretim anlayışıyla sadece ceza infaz sistemi içerisinde değil, ülkemizin üretim ekosistemi içerisinde de önemli bir yere gelmiştir."

        Vali Hamza Aydoğdu da emeğin kıymetini, üretmenin değerini ve insana duyulan güvenin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini birlikte görmek için toplandıklarını belirterek, "İnsana verilen en büyük ceza, ona umut kapılarını kapatmaktır. Devletimiz güçlüdür, kurumlarımız büyüktür fakat asıl büyüklük insana ikinci bir fırsatı verebilme iradesini ortaya çıkarmaktır. İşyurtları Kurumu yıllardır tam da bunu yapmaktadır. Meslek öğreterek, ayağa kalkmasına destek olarak toplumsal hayata çok güçlü katkılar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın da konuşma yaptığı açılışta, halk oyunları ekibi ile Erzincan Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı.

        Açılışın ardından katılımcılar, fuar alanını gezerek ürünleri inceledi.

        Daha sonra Ayyıldız, adliyeyi ziyaret ederek Başsavcı Mustafa Değerli ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan ile görüştü.

        Fuar, 16 Haziran'a kadar 11.30-20.30 saatleri arasında açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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