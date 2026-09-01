Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ziyaret etti

Ziyarette, kentte yürütülen adli hizmetler, kurumlar arası işbirliği ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.