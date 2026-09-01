Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ziyaret etti
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.
Giriş: 01.09.2026 - 14:50 Güncelleme:
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Ziyarette, kentte yürütülen adli hizmetler, kurumlar arası işbirliği ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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