AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, tarihi boyunca esareti hiçbir zaman kabul etmemiş, bağımsızlık ateşini daima yüreğinde taşımış milletin yazdığı en büyük destanlardan birinin 104 yıl önce Eskişehir'de vücut bulduğunu belirtti.

Albayrak, 2 Eylül 1922'nin yalnızca şehrin düşman işgalinden kurtulduğu gün değil, aynı zamanda Anadolu'nun direniş ruhunun, birlik ve beraberliğinin ne kadar sarsılmaz olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir tarih olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, kahraman ecdadımızın kanlarıyla suladığı vatan toprağının bizlere bırakılmış en kutsal emanet olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

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"Bugün Eskişehir'in sokaklarında özgürce nefes alabiliyor, geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bunu 104 yıl önce bağımsızlığımız uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımıza borçluyuz. Bizler de bu büyük mirasın varisleri olarak, Eskişehir'imizi her alanda çok daha ileriye taşımak, hemşehrilerimizin refahını artırmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehrimizle birlikte omuz omuza yürümek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Geçmişte cephede verilen destansı mücadelenin ruhunun, bugün Eskişehir'in yerli ve milli savunma sanayisindeki öncü rolüyle yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

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"İHA'larımız, SİHA'larımız, milli muharip uçağımız KAAN ve nice gurur projemizin gökyüzüyle buluşmasında şehrimizin sunduğu eşsiz mühendislik ve üretim katkısı, Eskişehir'in ülkemizin tam bağımsızlık hedefine olan sarsılmaz inancının en somut göstergesidir. Dün vatan savunmasında gösterilen o eşsiz irade, bugün şehrimize ve ülkemize yüksek teknolojiyle ve üretimle hizmet etme yolundaki en büyük motivasyonumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimin 2 Eylül Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü yürekten kutluyorum."