Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:50 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Albayrak, mesajında, tarihi boyunca esareti hiçbir zaman kabul etmemiş, bağımsızlık ateşini daima yüreğinde taşımış milletin yazdığı en büyük destanlardan birinin 104 yıl önce Eskişehir'de vücut bulduğunu belirtti.

        Albayrak, 2 Eylül 1922'nin yalnızca şehrin düşman işgalinden kurtulduğu gün değil, aynı zamanda Anadolu'nun direniş ruhunun, birlik ve beraberliğinin ne kadar sarsılmaz olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir tarih olduğunu kaydetti.

        Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, kahraman ecdadımızın kanlarıyla suladığı vatan toprağının bizlere bırakılmış en kutsal emanet olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Bugün Eskişehir'in sokaklarında özgürce nefes alabiliyor, geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bunu 104 yıl önce bağımsızlığımız uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımıza borçluyuz. Bizler de bu büyük mirasın varisleri olarak, Eskişehir'imizi her alanda çok daha ileriye taşımak, hemşehrilerimizin refahını artırmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehrimizle birlikte omuz omuza yürümek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

        Geçmişte cephede verilen destansı mücadelenin ruhunun, bugün Eskişehir'in yerli ve milli savunma sanayisindeki öncü rolüyle yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "İHA'larımız, SİHA'larımız, milli muharip uçağımız KAAN ve nice gurur projemizin gökyüzüyle buluşmasında şehrimizin sunduğu eşsiz mühendislik ve üretim katkısı, Eskişehir'in ülkemizin tam bağımsızlık hedefine olan sarsılmaz inancının en somut göstergesidir. Dün vatan savunmasında gösterilen o eşsiz irade, bugün şehrimize ve ülkemize yüksek teknolojiyle ve üretimle hizmet etme yolundaki en büyük motivasyonumuzdur.

        Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimin 2 Eylül Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü yürekten kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ziyaret etti
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ziyaret etti
        Girne'deki gemi kazasında kaybolan kadının çocukları: Annemizi bulun
        Girne'deki gemi kazasında kaybolan kadının çocukları: Annemizi bulun
        Anıtpark'taki mescitleri hizmete açıldı
        Anıtpark'taki mescitleri hizmete açıldı
        Eskişehir'in yeni sağlık yerleşkesi, Vali Yılmaz'ın katılımıyla açıldı
        Eskişehir'in yeni sağlık yerleşkesi, Vali Yılmaz'ın katılımıyla açıldı
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ziyaret etti
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ziyaret etti
        Polisin ele geçirdiği satılmak üzere hazırlanan uyuştucu ile alakalı 2 şahı...
        Polisin ele geçirdiği satılmak üzere hazırlanan uyuştucu ile alakalı 2 şahı...