AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına davet

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek vatandaşları anma programına davet etti.



Albayrak, açıklamasında, milli iradeyi hedef alan darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı.



15 Temmuz'un, milletin vatan sevgisiyle darbecilere karşı durduğu ve demokrasiye sahip çıktığı bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Albayrak, "Milli irademizi hedef alan hain darbe girişiminin ve bu karanlık girişimi sarsılmaz bir inançla aydınlığa kavuşturduğumuz o tarihi gecenin üzerinden tam on yıl geçti. 15 Temmuz, namluların karşısına vatan sevgisiyle dikilen ve tanklara gövdesini siper eden aziz milletimizin yazdığı ölümsüz bir kahramanlık destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin darbe girişimine karşı birlik içinde hareket ettiğini kaydeden Albayrak, şehitlerin emaneti ve gazilerin fedakarlığının aynı sorumluluk bilinciyle yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı.



Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programına da vatandaşları davet ederek, "Milli irade nöbetimizin ruhunu aynı inanç ve kararlılıkla bir kez daha taçlandırmak üzere 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenecek olan anma programına tüm Eskişehirli hemşehrilerimizi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

