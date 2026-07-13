Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına davet

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına davet

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek vatandaşları anma programına davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:12 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına davet

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek vatandaşları anma programına davet etti.

        Albayrak, açıklamasında, milli iradeyi hedef alan darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı.

        15 Temmuz'un, milletin vatan sevgisiyle darbecilere karşı durduğu ve demokrasiye sahip çıktığı bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Albayrak, "Milli irademizi hedef alan hain darbe girişiminin ve bu karanlık girişimi sarsılmaz bir inançla aydınlığa kavuşturduğumuz o tarihi gecenin üzerinden tam on yıl geçti. 15 Temmuz, namluların karşısına vatan sevgisiyle dikilen ve tanklara gövdesini siper eden aziz milletimizin yazdığı ölümsüz bir kahramanlık destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin darbe girişimine karşı birlik içinde hareket ettiğini kaydeden Albayrak, şehitlerin emaneti ve gazilerin fedakarlığının aynı sorumluluk bilinciyle yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı.

        Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programına da vatandaşları davet ederek, "Milli irade nöbetimizin ruhunu aynı inanç ve kararlılıkla bir kez daha taçlandırmak üzere 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenecek olan anma programına tüm Eskişehirli hemşehrilerimizi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta

        Benzer Haberler

        AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları'ndan Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizli...
        AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları'ndan Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizli...
        AK Gençlerin Kanlıkavak'ta temizlik mesaisi
        AK Gençlerin Kanlıkavak'ta temizlik mesaisi
        AK Partili Hatipoğlu: "Milletimize 'koyun' diyenler önce kendi siyasi muhas...
        AK Partili Hatipoğlu: "Milletimize 'koyun' diyenler önce kendi siyasi muhas...
        Bıçakla dairenin kapısını açmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Bıçakla dairenin kapısını açmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de hükümlülere tahliye öncesi denetimli serbestlik semineri
        Eskişehir'de hükümlülere tahliye öncesi denetimli serbestlik semineri
        Gökçe'nin ölümüne neden sürücü: Fren tutmadı, direksiyon kilitlendi
        Gökçe'nin ölümüne neden sürücü: Fren tutmadı, direksiyon kilitlendi