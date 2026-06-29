AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan OSB-Hasanbey demir yolu hattına ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni birbirine bağlayacak demir yolu hattı projesinde sona gelindiğini bildirdi.



Albayrak, yaptığı açıklamada, geçen yıl 30 Mayıs'ta temeli atılan Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu hattında çalışmaların sona yaklaştığını ifade etti.



Projenin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldiğine değinen Albayrak, 7,5 kilometresi ana hat, 6,5 kilometresi terminal bağlantısı olmak üzere toplam 14 kilometrelik demir yolu hattının yalnızca ulaşım yatırımı olmadığını kaydetti.



Demiryolu hattının Eskişehir sanayisi açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Albayrak, şu ifadeleri kullandı:



"Geçtiğimiz yıl temelini büyük gururla attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu hattında, vatandaşlarımıza ve sanayicimize söz verdiğimiz gibi 1 senede tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu tarihi yatırım, Eskişehir sanayisinin, üreticisinin ve işçimizin alın terinin doğrudan limanlara ve küresel pazarlara açılan en güçlü kapısıdır."



Projenin Eskişehir'in ticari kapasitesini artıracağını ve kenti bölgesel bir lojistik merkez haline getireceğini belirten Albayrak, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

