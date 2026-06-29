Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan OSB-Hasanbey demir yolu hattına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan OSB-Hasanbey demir yolu hattına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni birbirine bağlayacak demir yolu hattı projesinde sona gelindiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:17 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan OSB-Hasanbey demir yolu hattına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni birbirine bağlayacak demir yolu hattı projesinde sona gelindiğini bildirdi.

        Albayrak, yaptığı açıklamada, geçen yıl 30 Mayıs'ta temeli atılan Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu hattında çalışmaların sona yaklaştığını ifade etti.

        Projenin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldiğine değinen Albayrak, 7,5 kilometresi ana hat, 6,5 kilometresi terminal bağlantısı olmak üzere toplam 14 kilometrelik demir yolu hattının yalnızca ulaşım yatırımı olmadığını kaydetti.

        Demiryolu hattının Eskişehir sanayisi açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

        "Geçtiğimiz yıl temelini büyük gururla attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu hattında, vatandaşlarımıza ve sanayicimize söz verdiğimiz gibi 1 senede tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu tarihi yatırım, Eskişehir sanayisinin, üreticisinin ve işçimizin alın terinin doğrudan limanlara ve küresel pazarlara açılan en güçlü kapısıdır."

        Projenin Eskişehir'in ticari kapasitesini artıracağını ve kenti bölgesel bir lojistik merkez haline getireceğini belirten Albayrak, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor

        Benzer Haberler

        Türkiye Voleybol Altyapılar Şampiyonası Eskişehir'de tamamlandı
        Türkiye Voleybol Altyapılar Şampiyonası Eskişehir'de tamamlandı
        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, zarara yol açtı
        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, zarara yol açtı
        Başkan Albayrak duyurdu: Eskişehir'in yarım asırlık hayali gerçek oldu
        Başkan Albayrak duyurdu: Eskişehir'in yarım asırlık hayali gerçek oldu
        Bursa'nın aile hekimi Dr. Ahmet Kartal, 10'uncu diplomasını Eskişehir'de al...
        Bursa'nın aile hekimi Dr. Ahmet Kartal, 10'uncu diplomasını Eskişehir'de al...
        Serebral palsi hastası genç kız ikinci üniversitesinden mezun oldu Ailesini...
        Serebral palsi hastası genç kız ikinci üniversitesinden mezun oldu Ailesini...
        Eskişehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü