Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Porsuk Çayı'ndaki kirliliğe ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Porsuk Çayı'ndaki kirliliğe ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Porsuk Çayı'nda meydana gelen kirlilik nedeniyle Büyükşehir Belediyesine gereken çalışmanın başlatılması için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 19:39 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Porsuk Çayı'ndaki kirliliğe ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Porsuk Çayı'nda meydana gelen kirlilik nedeniyle Büyükşehir Belediyesine gereken çalışmanın başlatılması için çağrıda bulundu.


        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ve gençlerin, Porsuk Çayı'nın temizliği konusunda şehrin önemli bir sorununa dikkat çektiğini belirtti.


        Konunun tartışmayla değil, doğru bilgi ve çözümle netleşmesi adına ilgili kurumlarla görüştüklerini kaydeden Albayrak, "Porsuk ve Sarısu çaylarımızın su rejimi ve yatak düzenlemesi Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından takip edilmektedir. Ancak şehir yerleşimi içinde kalan bölümün çöplerden, atıklardan ve çevre kirliliğinden arındırılması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yani yerel yönetimlerin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

        DSİ'nin, üç yıl önce Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine Sazova Parkı arkasındaki temizlik çalışmalarına destek verdiğini anımsatan Albayrak, bugün de Büyükşehir Belediyesinden talep gelmesi halinde imkanlar ölçüsünde yardımcı olunacağını kaydetti.

        Yapılması gerekenin, sorumluluğu başka kurumlara yöneltmek olmadığına dikkati çeken Albayrak, temizlik çalışmalarının başlatılarak ihtiyaç duyulduğu takdirde DSİ'den destek istenmesi gerekliliğini vurguladı.

        Kendilerine düşenin tartışmayı büyütmek değil, kurumları çözüm için bir araya getirmek olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:


        "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımız açıktır, gerekli çalışmayı derhal başlatın, DSİ'miz de imkanları ölçüsünde destek versin. Sarısu Çayı temizlensin. Sürekli bahane üretmek şehrimize yalnızca zaman kaybettirmektedir. Eskişehir'in göz bebeği Porsuk'u ve onu besleyen tüm su kaynaklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz polemiğin değil, iş birliğinin ve çözümün tarafındayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yoldaki rögar kapağına çarpan otomobil hasar gördü
        Eskişehir'de yoldaki rögar kapağına çarpan otomobil hasar gördü
        Kız arkadaşıyla tartışan genç fenalaştı
        Kız arkadaşıyla tartışan genç fenalaştı
        Eskişehir'de anız yangınında alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı
        Eskişehir'de anız yangınında alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altın...
        Eskişehir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de "Porsuk Çayı'nın temizliği kimin sorumluluğunda" tartışması AK...
        Eskişehir'de "Porsuk Çayı'nın temizliği kimin sorumluluğunda" tartışması AK...